رياضة | حارس مركز شباب كوم حمادة ينتقل إلى الحمام بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس مركز شباب كوم حمادة ينتقل إلى الحمام بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام، على توقيع الحارس أحمد طعيمة قادماً من فريق شباب كوم حمادة لمدة موسمين ونصف، بداية من فترة الإنتقالات الشتويةالحالية، بدوري القسم الثاني.

وقام طعيمه بالتوقيع للفريق المطروحي، في حضور خميس رزق إداري نادي الحمام.

وتعتبر صفقة طعيمة هي سادس صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية بعد نجاحة في ضم هشام نيمار لاعب بيلا، وعبد الرحمن عبد النبي لاعب الإعلاميين، ومحمد كفتة لاعب كوكاكولا، وأحمد عاشور لاعب مالية كفر الزيات، ومحمد يحيي لاعب القناة.

ويتولى مجدي طلبة مهمة الإدارة الفنية، لفريق الحمام، يعاونه، ومحمود عز مدرب عام، وسمير سعد مدرب عام، وخميس رزق مدرب مساعد، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، وجمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مديرا اللكرة.

ورحل مؤخراً عن صفوف الحمام، كلاص من، وليد إبراهيم لمركز شباب الحمام، وفرج شوقي لنادي الجزيرة، وعمر مرعي لنادي الهلال المطروحي، وأحمد الفار الذي تمت إعارتة لمركز شباب الحمام.