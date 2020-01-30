رياضة | أهداف مباراة وست هام يونايتد وليفربول اليوم 29 / 1 /2020 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة وست هام يونايتد وليفربول اليوم 29 / 1 /2020 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره وست هام، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل ثنائية ليفربول محمد صلاح (35) وأليكس أوكسليد تشامبرلين (52). وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الـ17.

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