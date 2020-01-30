رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح على بُعد 4 أهداف من جيمي فاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح على بُعد 4 أهداف من جيمي فاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، فوزًا على وست هام يونايتد، بهدفين مقابل لاشيء، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم المصري محمد صلاح، بالهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 52 من اللقاء.

وواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما ظل وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من خلال التقرير الآتي:-

1- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا.

2- سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.

3- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 14 هدفًا.

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4- بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 14 هدفًا.

5- داني إنجز، ساوثهامبتون، 14 هدفًا.

6- تامي أبراهام، تشيلسي، 13 هدفًا.

7- محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا

8- راؤول خيمينز، وولفرهامبتون، 11 هدفًا.

9- ساديو ماني، ليفربول، 11 هدفًا.

10- هاري كين، توتنهام، 11 هدفًا.

11- رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 11 هدفًا