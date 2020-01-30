رياضة | موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح على مستضيفه فريق وست هام يونايتد بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأوليمبي معقل الأخير، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نجم منتخب مصر أهداف ليفربول بالدقيقة 35 من ركلة جزاء سددها بقوة على يسار حارس مرمي وست هام، بينما جاء هدف الريدز الثاني بالدقيقة 52 بعد تمريرة رائعة من "صلاح" لزميله أليكس تشامبرلين الذي انفرد بالمرمي تمامًا ووضعها بسهولة داخل الشباك.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي:

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بهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلي 70 نقطة ويواصل التحليق بعيدًا بصدارة الدوري الانجليزي عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة، وليستر سيتي الثالث بـ48 نقطة، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 23 نقطة ويحتل المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول القادمة بالدوري الانجليزي:

ينتظر فريق ليفربول مواجهة قوية أمام نظيره ساوثهامبتون يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير لعام 2020، على ستاد "الأنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق أحداث مباراة ليفربول وساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وسوف تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي.