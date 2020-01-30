رياضة | مانشستر سيتي يخسر من اليونايتد بهدف نظيف ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يخسر من اليونايتد بهدف نظيف ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في التأهل لدور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بالرغم من الهزيمة بنتيجة هدف نظيف من فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور النصف نهائي.

وسجل ماتيتش هدف فريق مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة بالشوط الأول عن طريق تسديدة رائعة، وتعرض نفس اللاعب للطرد في الشوط الثاني بعد عركلة في وسط الملعب وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي الفوز في مباراة الذهاب على ملعب الأولدترافورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي سوف يضرب موعدا ناريا مع فريق استون فيلا بالمباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي.