رياضة | ترتيب الدوري المصري اليوم 29 يناير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري اليوم 29 يناير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف فى مباراة قوية بين الفريقين وشهدت 3 حالات طرد، ليصعد بيراميدز للمركز الثالث برصيد 26 نقطة خلف كل من الأهلي والمقاولون العرب.

وتقدم نادي مصر عن طريق لاعبه مصطفي سلطان بهدف فى الشوط الأول ثم تعادل بيراميدز عن طريق اللاعب نبيل دونجا ثم سجل إسلام عيسي هدف الفوز باللقاء.

ترتيب الدوري المصري عقب فوز بيراميدز على نادي مصر:-

الأهلي 36 نقطة

المقاولون العرب 32 نقطة

بيراميدز 26 نقطة

الزمالك 25 نقطة

الاتحاد السكندري 25 نقطة

الانتاج الحربي 21 نقطة

إنبي 20 نقطة

Advertisements

سموحة 19 نقطة

حرس الحدود 18 نقطة

الإسماعيلي 18 نقطة

المصري 16 نقطة

الجونة 15 نقطة

وادي دجلة 14 نقطة

طنطا 13 نقطة

مصر المقاصة 12 نقطة

طلائع الجيش 12 نقطة

أسوان 12 نقطة

نادي مصر 11 نقطة