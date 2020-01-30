رياضة | محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الدولي المصري محمد صلاح تألقه مع فريق ليفربول الإنجليزي، وقاد فريقه لتحقيق فوزًا هامًا على حساب فريق وست هام يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لليفربول بالدقيقة 35 من ركلة جزاء، ليرفع رصيد أهدافه في البريميرليج بالموسم الحالي لـ 11 هدفًا، وصنع "صلاح" هدف فريقه الثاني لزميله أليكس تشامبرلين بالدقيقة 53 من زمن اللقاء.

وحقق محمد صلاح رقمًا إيجابيًا بعد هدفه في شباك وست هام يونايتد اليوم الأربعاء، حيث أصبح خامس أفضل هداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي، بعدما ارتفع رصيد أهدافه مع الريدز بالبطولة لـ 66 هدفًا.

وأصبح يفصل نجم منتخب مصر 3 أهداف فقط عن الأوروجواياني لويس سواريز صاحب المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الانجليزي برصيد 69 هدفًا.

وإليكم ترتيب أفضل 5 هدافين لليفربول في الدوري الانجليزي وفقًا لشبكة "سكواكا" العالمية:

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- روبي فاولر (128 هدفًا)

- ستيفن جيرارد (120 هدفا)

- مايكل أوين (118 هدفا)

- لويس سواريز (69 هدفا)

- محمد صلاح (67 هدفا)