رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم 29 يناير 2020 - نشرة الفريق الملكي 4 جمادى الآخر 1441 هجرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم 29 يناير 2020 - نشرة الفريق الملكي 4 جمادى الآخر 1441 هجرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 29 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها بدء إنتر ميلان في المفاوضات مع لاوتارو مارتينيز نجم الفريق من أجل تعديل عقده لتحصينه من أطماع كبلر أندية أوروبا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- زيدان يستبعد كاسيميرو من مواجهة سرقسطة ويحدد بديله

أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان قرر استبعاد كاسيميرو أمام ريال سرقسطة مساء اليوم في دور الستة عشر من بطولة كأس إسبانيا وذلك من أجل إراحته لمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، حيث أن النجم البرازيلي شارك في كل مباريات الموسم الحالي ولم يتذوق طعم الراحة إلا في مباريات قليلة جداً.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأوروجواياني فيدي فالفيردي سيلعب بصفة أساسية أمام ريال سرقسطة مساء اليوم وسيكون مسئولاً عن إعطاء ريال مدريد الكثافة والقوة والتوازن الذي يجلبه كاسيميرو في كل مباراة للفريق.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان ناجح دائمًا في عملية المداورة، حيث يختار اللاعبين بطريقة مميزة وذكية فمع هذه العملية تم اكتشاف فالفيردي قبل بضعة أشهر وسار كل شيء بشكل جيد لدرجة أن جماهير الملكي لا تتخيل تشكيلة الفريق من دون النجم الأوروجوياني.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه في الواقع يمكن لكاسيميرو أن يكون مطمئناً على مركزه في غيابه لأن فيدي فالفيردي أثبت قدرته على التأقلم والتألق في أي مركز بخط الوسط بغض النظر عما سيقوم به زيدان اليوم أمام ريال سرقسطة. - رودريجيز جاهز لمواجهة ريال سرقسطة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد سيواجه اليوم ريال سرقسطة في دور الستة عشر بطولة من كأس ملك إسبانيا على ملعب لا روماريدا معقل ريال سرقسطة.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد لديه فرصة للمشاركة اليوم كأساسي أمام ريال سرقسطة.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خيمس رودريجيز لم يبدأ كأساسي مع الفريق الملكي منذ 19 أكتوبر الماضي عندما خسر الملكي على يد ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجيز خاض هذا الموسم 11 مباراة وسجل هدف وصنع آخر في جميع المسابقات. - حارس ميلان على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية ايطالية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الايطالي.



وأفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع دوناروما في الصيف المقبل لمنافسة البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة مرمى الفريق مما يصب بالفائدة على حراسة مرمى الميرينجي.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد دوناروما ينتهي في صيف 2021 وبالتالي قد يجبر إدارة ميلان على بيعه عقب نهاية الموسم الحالي حتى لا يرحل مجانًا في الصيف التالي.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميلان يرغب في الحصول على 70 مليون يورو للموافقة على الاستغناء عن حارسه الشاب البالغ من العمر 20 عامًا. - إنتر ميلان يبدأ خطوات تحصين نجمه من كبار أوروبا

أفادت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية بأنه بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مارتينيز مؤخرًا لفت أنظار أندية كبيرة أبرزها ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى مانشستر يونايتد.



وذكرت الشبكة الإيطالية أن مسئولي النيراتزوري يعرفون أن تلك الأندية ستستهدف التعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين بداية من الموسم المُقبل.

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وأكدت الشبكة الإيطالية أن إنتر ميلان بدأ المفاوضات مع وكيل أعمال لاوتارو وكانت المحادثات عن حذف بند الشرط الجزائي الذي يُمكن النجم الأرجنتيني من فسخ تعاقده مقابل 110 مليون يورو.



وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن لاوتارو يحصل على راتب ضئيل للغاية في الوقت الحالي بالنسبة للاعب بقيمته الفنية الكبيرة وتأثيره على الفريق وهو مليون ونصف المليون يورو فقط في الموسم الواحد.

- توتنهام يبدأ مفاوضاته مع ريال مدريد لضم نجمه

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جهود الملكي لم تنجح في التخلص من النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عاماً على مدار الأعوام القليلة الأخيرة، حيث صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية أن الملكي يعمل على إيجاد صيغة لرحيل النجم الويلزي عن صفوف الفريق ولكن انتهى به المطاف مستمراً بين صفوف الميرينجي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام يعمل على إستعادة جاريث بيل إلى الفريق اللندني الذي تألق معه وعاش أفضل لحظات في مشواره الكروي ولكن يحتاج توتنهام أن يوافق جاريث بيل على تخفيض راتبه بشكل هائل والاستغناء عن نسبة كبيرة من راتبه الحالي مع النلكي والذي يقدر بـ 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.



وكشفت الصحيفة البريطانية أن نجم منتخب ويلز غير مستعد لتخفيض راتبه ويريد الالتزام بعقده مع نادي العاصمة الإسبانية والذي ينتهي في 2022. - زيدان السبب وراء عدم انتقال هذا النجم إلى ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الصحفية صباح اليوم الأربعاء أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رفض التعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن في الانتقالات الشتوية الجارية.



غادر لاعب خط الوسط توتنهام هوتسبر أمس يوم الثلاثاء ، حيث استكمل انتقاله إلى إنتر ميلان ، بعد أشهر من التكهناتحول رحيله عن الفريق اللندني.



وفقًا لصحيفة "أس" الإسبانية ، أن لم ينجح انتقال إريكسن إلى السان سيرو إلا بسبب أن زيدان أدار ظهره بصفقة لاعب توتنهام.



وأوضح التقرير أن زيدان كان حريصًا في البداية للتعاقد مع إريكسن لاحتياج ريال مدريد إلى صانع ألعاب آخر لفريقه.



وأشار التقرير إلى إن زيدان يفضل إعطاء المزيد من الفرص لآفاق النادي ، بدلاً من صرف المزيد من الأموال على لاعب أخر. - ظهير ريال مدريد يطلب الرحيل لباريس سان جيرمان

طلب مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد جلوسه على دكة البدلاء بفرمان فني من المدرب زين الدين زيدان.



وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن مارسيلو تحدث مع نيمار وتياجو سيلفا وماركينيوس ثلاثي باريس وأخبرهم أنه يريد الرحيل عن الريال في الفترة المقبل.



وأخطر ظهير الريال مواطنيه أنه يريد الذهاب لباريس سان جيرمان للعب في صفوف الفريق بدلًا من إكمال عقده مع ريال مدريد الذي سينتهي في صيف 2022.

