رياضة | كارتيرون يستقر على قائمة الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على قائمة الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على قائمة الفريق التي تخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

ويتقابل فريق الزمالك مع نظيره الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل في بطولة السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حرص على عقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على الفريق في الأيام الماضية لوضع الرتوش النهائية على قائمة السوبر الافريقي.

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والقائمة التي تم الاتفاق عليها بين أمير مرتضى وكارتيرون جاءت كالتالي:

محمد عواد "جنش" ومحمد أبو جبل والونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبدالله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وأحمد زيزو وأوباما ومصطفى محمد وكاسونجو.

ومن المنتظر عرض القائمة على مجلس الإدارة لإرسالها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة واعتمادها خاصة بعد خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم للنادي من قبل ومنحه مهلة حتى يوم 31 من الشهر الجاري لإرسال قائمة المباراة.