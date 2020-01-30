رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الأربعاء 29 يناير 2020.. عبد لله السعيد يغرد في الصدارة



حول فريق بيراميدز تأخره بهدف أمام مضيفه إف سي مصر، إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب الكلية الحربية مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 من مسابقة الدوري المم

تاز لكرة القدم.

ريمونتادا بيراميدز ضد إف سي مصر تقدم أصحاب الأرض فريق إف سي مصر في الدقيقة الـ33 عن طريق مصطفى سلطان، قبل أن يسجل بيراميدز هدفين متتاليين عن طريق نجم الوسط نبيل عماد دونجا في الدقيقة 44، وإسلام عيسى في الدقيقة 75 لينتهي اللقاء بفوز جديد لأبناء المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش.

ترتيب بيراميدز وإف سي مصر بعد مباراة اليوم بهذا الفوز الثمين رفع بيراميدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف رصيد إف سي مصر عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بترتيب المسابقة المحلية.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ضد إف سي مصر في الجولة الـ15 حيث يتصدر عبد الله السعيد القائمة برصيد 12 هدفاً ويليه من بعيد محمد شريف لاعب إنبي برصيد 8 أهداف لتصبح القائمة كالتالي:_ Advertisements