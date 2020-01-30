رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الأربعاء 29 يناير 2020.. عبد لله السعيد يغرد في الصدارة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الأربعاء 29 يناير 2020.. عبد لله السعيد يغرد في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:07 م
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عبد الله السعيد
علي خلاف
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حول فريق بيراميدز تأخره بهدف أمام مضيفه إف سي مصر، إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب الكلية الحربية مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.
ريمونتادا بيراميدز ضد إف سي مصر
تقدم أصحاب الأرض فريق إف سي مصر في الدقيقة الـ33 عن طريق مصطفى سلطان، قبل أن يسجل بيراميدز هدفين متتاليين عن طريق نجم الوسط نبيل عماد دونجا في الدقيقة 44، وإسلام عيسى في الدقيقة 75 لينتهي اللقاء بفوز جديد لأبناء المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش.
ترتيب بيراميدز وإف سي مصر بعد مباراة اليوم
بهذا الفوز الثمين رفع بيراميدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف رصيد إف سي مصر عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بترتيب المسابقة المحلية.
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز
ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ضد إف سي مصر في الجولة الـ15 حيث يتصدر عبد الله السعيد القائمة برصيد 12 هدفاً ويليه من بعيد محمد شريف لاعب إنبي برصيد 8 أهداف لتصبح القائمة كالتالي:_
1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز برصيد 12 هدفًا.
2- محمد شريف لاعب إنبي برصيد 8 أهداف.
3- وليد سليمان لاعب الأهلي برصيد 6 أهداف.
4- حسام حسن لاعب سموحة برصيد 6 أهداف.
5- حسين الشحات لاعب الأهلي برصيد 5 أهداف.
6 - سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون برصيد 5 أهداف.
7- محمد سالم لاعب المقاولون برصيد 5 أهداف.
8– مصطفي محمد لاعب الزمالك برصيد 5 أهداف.
9- رمضان صبحي لاعب الأهلي برصيد 4 أهداف.
10 - أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك برصيد 4 أهداف
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