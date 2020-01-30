رياضة | خبير لوائح يوضح الموقف القانوني لقائمة الزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير لوائح يوضح الموقف القانوني لقائمة الزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد بيومي خبير اللوائح عن الموقف القانوني حال عدم إرسال الزمالك قائمته المشاركة في بطولة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي.



وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم 14 من الشهر المقبل موعدًا للمشاركة في لقاء السوبر الافريقي.



وأكد بيومي في تصريحات خاصة أن الكاف سيتخذ قرار بإقصاء الزمالك ومشاركة نهضة بركان المغربي بدلًا منه حال عدم إرسال القائمة في الموعد المحدد.



ومنح الكاف مهلة للزمالك حتى يوم 31 من الشهر الجاري لإرسال قائمته المشاركة في مباراة السوبر الافريقي بشكل رسمي.



وأشار بيومي إلى أن الكاف سيعتبر الزمالك منسحبًا حال عدم إرسال قائمته المشاركة في المباراة وتصعيد فريق نهضة بركان على الفور بدلًا منه.

