اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول NOW

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من البريميرليج بسبب مشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية التي حصل على لقبها .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على التشكيلة التي سيدخل بها فريق نادي وست هام يونايتد لمباراة وموعدها والقنوات الناقلة لها .

لايف فور إتش دي live7hd وقبل اللقاء يدخل وست هام يونايتد المباراة ويعول على خدمات حارسه المتألق فابيانسكي للوقوف في وجه صلاح وفيرمينو .

جول العرب goal al3arb فيما سيكون الرباعي الدفاعي مكون من اوجبونا وكريسويل وماسواكو ودديوب مع خماسي في وسط الملعب مكون من نوبل وسنودجراس ولانزيني ورايس وهولر ونجاكيا مهاجم .

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كوول كورة cool kora وقبل اللقاء يحتل فريق نادي ليفربول المركز الاول منفردًا برصيد 67 نقطة ويقترب اكثر من اي وقت مضى لتحقيق الحلم الغائب منذ أكثر من 3 عقود.

يلا كورة لايف yalla kora live فيما يحتل فريق نادي وست هام يونايتد المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة ويطمح في الخروج ولو بنقطة التعادل للهروب من شبح الهبوط.

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة .

وكما عودكم الخليج 365 الرياضي في الخدمة المجانية التي يقدمها بالمباريات والاستحقاقات الكبرى يمكنكم متابعة المباراة على الهواء مباشرًة عبر روابط البث بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع .