اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر beIN المفتوحة هدف كروس I7SRY رابط ماتش الريال اليوم plus

يلا شوت yalla shoot kora live ريال مدريد دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وسرقسطة كورة اون لاين، بث مباشر ريال مدريد KORA GOAL، حين يواجه فريق ريال مدريد نظيره سرقسطة، مساء اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، على ملعب لا روماريدا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سرقسطة اليوم في كأس ملك إسبانيا MATCH KSA:-

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سرقسطة اليوم في كأس ملك إسبانيا kora star:-

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وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة، KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لإذاعة المباراة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سرقسطة اليوم في كأس ملك إسبانيا:-

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