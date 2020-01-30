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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يتعاقد مع خالد الغنام والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من الحصول على خدمات اللاعب خالد الغنام قادمًا من صفوف فريق نادي القادسية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية .
وقال النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في تغريدة أن اللاعب سوف ينضم إلى الفريق العالمي بعقد طويل الأمد يمتد حتى خمسة مواسم .
وأوضح النادي النصراوي أن نجم المنتخب السعودي الأوليمبي سوف يوقع على عقود إنتقاله للفريق رسميًا يوم الخميس بعد الإنتهاء من الكشف الطبي .
يُذكر أن النصر يحتل صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد 33 نقطة ويسعى للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي .
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