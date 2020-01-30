إنتر يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس إيطاليا على حساب فيورنتينا

الخميس 30 يناير 2020

تمكن فريق نادي إنتر ميلان من العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا بفوزه في الدور ربع النهائي على فريق نادي فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاربعاء على ملعب جوزيبي مياتزا في السان سيرو .

افتتح أنطونيو كاندريفا أهداف النيراتزوري في الدقيقة الرابعة والأربعين قبل أن يدرك مارتن كاسيريس هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة الستين من الشوط الثاني ولم تدم فرحة الضيوف طويلًا بهدف التعادل حيث احرز نيكولو باريلا هدف الفوز لأصحاب الأرض بعدها بسبعة دقائق فقط وتحديدًا في الدقيقة السابعة والستين مهديًا فريقه البطاقة الأخيرة للدور قبل النهائي .

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وجاء تأهل الإنتر إلى المشهد ما قبل الأخير من البطولة ليصطدم في وجه فريق نادي نابولي المتأهل سلفًا على حساب لاتسيو بهدف دون رد سجله لاعبه إنسيني يوم الثلاثاء الماضي .

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الثاني عشر من شهر فبراير المقبل على ملعب سان باولو فيما تقام مباراة الإياب يوم الرابع والعشرين من شهر مارس على ملعب سان سيرو .

فيما تلعب مباراتا الدور نصف النهائي الآخر بين ميلان ويوفنتوس يوم الثاني عشر من شهر فبراير على ملعب سان سيرو ذهابًا وإيابًأ يوم الرابع والعشرين من شهر مارس على ملعب أليانز ستاديوم .