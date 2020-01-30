ريال مدريد يكتسح سرقسطة برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الخميس 30 يناير 2020

حقق فريق نادي ريال مدريد فوز عريض على مضيفه فريق نادي سرقسطة إستقر عند أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .

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سجل رباعية الريال الفرنسي رفائيل فاران في الدقيقة السادسة والاسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقة الثانية والثلاثين وأضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والسبعين وإختتم الفرنسي بنزيما الرباعية في الدقيقة التاسعة والسبعين .

وبهذا الفوز يكون الريال قد آمن تأهله للدور ربع النهائي من البطولة التي يسعى إلى الحصول على لقبها الغائب منذ سبعة سنوات كاملة عن خزائن الملكي ويتصدر قائمة الفائزين بها الغريم التقليدي واللدود فريق نادي برشلونة .