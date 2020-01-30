- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام يونايتد والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
خطف الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول فوز سهل على مضيفه فريق وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاربعاء على ملعب إستاد لندن الدولي لحساب مباريات مؤجلات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
وبعد فوز الريدز وصل الفارق بينه وبين أقرب منافسيه فريق نادي مانشستر سيتي إلى تسعة عشر نقطة بعد أن لعب كل فريق 24 مباراة ما يجعل حلم التتويج بالبريميرليج الغائب منذ 30 عامًا أقرب من أي وقت مضى .
وإليكم ترتيب الدوري الانجليزي كاملًا بعد فوز ليفربول على وست هام يونايتد
|
م
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
ليفربول
|
24
|
23
|
1
|
0
|
70
|
2
|
مان سيتي
|
24
|
16
|
3
|
5
|
51
|
3
|
ليستر سيتي
|
24
|
15
|
3
|
6
|
48
|
4
|
24
|
12
|
4
|
8
|
40
|
5
|
مان يونايتد
|
24
|
9
|
7
|
8
|
34
|
6
|
توتنهام
|
24
|
9
|
7
|
8
|
34
|
7
|
وولفرهامبتون
|
24
|
8
|
10
|
6
|
34
|
8
|
شيفيلد يونايتد
|
24
|
8
|
9
|
7
|
33
|
9
|
ساوثهامبتون
|
24
|
9
|
4
|
11
|
31
|
10
|
أرسنال
|
24
|
6
|
12
|
6
|
30
|
11
|
كريستال بالاس
|
24
|
7
|
9
|
8
|
30
|
12
|
إيفرتون
|
24
|
8
|
6
|
10
|
30
|
13
|
بيرنلي
|
24
|
9
|
3
|
12
|
30
|
14
|
نيوكاسل
|
24
|
8
|
6
|
10
|
30
|
15
|
برايتون
|
24
|
6
|
7
|
11
|
25
|
16
|
أستون فيلا
|
24
|
7
|
4
|
13
|
25
|
17
|
وست هام
|
24
|
6
|
5
|
13
|
23
|
18
|
بورنموث
|
24
|
6
|
5
|
13
|
23
|
19
|
واتفورد
|
24
|
5
|
8
|
11
|
23
|
20
|
نوريتش سيتي
|
24
|
4
|
5
|
15
|
17
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.