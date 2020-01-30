ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام يونايتد 

الخميس 30 يناير 2020

خطف الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول فوز سهل على مضيفه فريق وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاربعاء على ملعب إستاد لندن الدولي لحساب مباريات مؤجلات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



وبعد فوز الريدز وصل الفارق بينه وبين أقرب منافسيه فريق نادي مانشستر سيتي إلى تسعة عشر نقطة بعد أن لعب كل فريق 24 مباراة ما يجعل حلم التتويج بالبريميرليج الغائب منذ 30 عامًا أقرب من أي وقت مضى .

وإليكم ترتيب الدوري الانجليزي كاملًا بعد فوز ليفربول على وست هام يونايتد