موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الانجليزي

الخميس 30 يناير 2020

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول من مواصلة النتائج الإيجابية وإفتكاك الخصوم واحد تلو الآخر ونجح في إحباط مخطط وست هام يونايتد وحقق الفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد لندن الدولي ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج .

وبعد اللقاء بدأ المناصرون يتسألون عن موعد مباراة ليفربول المقبلة في البريميرليج وهو ما يوفره لكم موقع الخليج 365 في السطور القادمة :-

موعد مباراة ليفربول المقبلة

تقام مباراة ليفربول المقبلة ضد فريق نادي ساوثهامبتون يوم السبت الموافق الاول من شهر فبراير على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج .

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توقيت متابعة مباراة ليفربول المقبلة

تنطلق مباراة ليفربول المقبلة ضد ساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد ساوثهامبتون

تنقل مباراة ليفربول القادمة ضد ساوثهامبتون عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاندية الأنجليزية .