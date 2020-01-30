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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح في وست هام

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يناير 2020

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانجليزي من مواصلة إفتكاك ضحاياه وألحق هزيمة بمنافس جديد وهو وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر بسبب مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية .

وسجل الدولي المصري محمد صلاح هدف الريدز الاول رافعًا رصيده من الأهداف إلى الرقم 12 ليتقدم على أكثر من لاعب مثل هاري كين ورحيم سترلينج وبوكي وخيمينيز وزميله في الفريق ساديو ماني .

ويفصل صلاح عن جيمي فاردي هداف البريميرليج وفريق نادي ليستر سيتي خمسة أهداف فقط وأربعة أهداف عن الوصيف الارجنتيني كيفين أجويرو.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الانجليزي كاملًا بعد هدف صلاح في وست هام يونايتد :-

اللاعب

الفريق

عدد الاهداف

جيمي فاردي

ليستر سيتي

17 هدف

سيرجيو أجويرو

مانشستر سيتي

16 هدف

ماركوس راشفورد

مانشستر يونايتد

14 هدف

بيير إيميريك أوباميانج

أرسنال

14 هدف

داني إنجز

ساوثهامبتون

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14 هدف

تامي إبراهام

13 هدف

محمد صلاح

ليفربول

12 هدف

هاري كين

توتنهام هوتسبيرز

11 هدف

رحيم ستيرلينج

مانشستر سيتي

11 هدف

تيمو بوكي

نوريتش سيتي

11 هدف

راؤول خيمينز

وولفرهامبتون

11 هدف

ساديو ماني

ليفربول

11 هدف

 

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