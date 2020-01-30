ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح في وست هام

الأربعاء 29 يناير 2020

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي من مواصلة إفتكاك ضحاياه وألحق هزيمة بمنافس جديد وهو وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر بسبب مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية .



وسجل الدولي المصري محمد صلاح هدف الريدز الاول رافعًا رصيده من الأهداف إلى الرقم 12 ليتقدم على أكثر من لاعب مثل هاري كين ورحيم سترلينج وبوكي وخيمينيز وزميله في الفريق ساديو ماني .

ويفصل صلاح عن جيمي فاردي هداف البريميرليج وفريق نادي ليستر سيتي خمسة أهداف فقط وأربعة أهداف عن الوصيف الارجنتيني كيفين أجويرو.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الانجليزي كاملًا بعد هدف صلاح في وست هام يونايتد :-