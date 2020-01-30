الامارات | المنتخب يتأهل.. وبطل العرب يودع «سلة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتأهل.. وبطل العرب يودع «سلة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقصى المنتخب الوطني لكرة السلة فريق الاتحاد السوري من بطولة دبي الدولية الـ31 لكرة السلة، بعد فوزه بفارق 16 نقطة «82-66»، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دبي الدولية، المقامة حالياً في صالة شباب الأهلي، ويسدل الستار عنها بعد غد.

وشهدت جولة الختام مواصلة الوثبة السوري سلسلة مفاجآته في البطولة، عقب بلوغه الدور ربع النهائي بفوزه على بطل نسخة 2018 سلا المغربي «75-72»، قبل أن يسجل هوبس اللبناني النتيجة الأعرض في البطولة، ضامناً التأهل بفوزه على فريق الجامعة الأميركية في دبي بواقع «108-81».

وبهذه النتائج رفع المنتخب رصيده إلى ست نقاط، وحلّ ثالثاً في المجموعة الثانية متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الرادسي التونسي الوصيف، ونقطتين عن مايتي سبورت الفلبيني المتصدر، علماً بأن مايتي والرادسي كانا قد أنهيا مبارياتهما في دوري المجموعات، أول من أمس، برفقة بيروت اللبناني، الذي تراجع بدوره للمركز الرابع برصيد خمس نقاط، ليودع الاتحاد الحلبي البطولة من دوري المجموعات باحتلاله المركز الخامس للمجموعة برصيد أربع نقاط.

وفي أكبر المفاجآت، ودّع بطل الأندية العربية الاتحاد السكندري المنافسات من دوري المجموعات باحتلاله المركز الخامس للمجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، فيما أصبح الوثبة رابعاً في مجموعته متشاركاً برصيد ثماني نقاط مع كل من سلا المغربي وهوبس اللبناني، قبل أن يلعب فارق التسجيل دوراً في منح سلا مركز الوصيف وهوبس المركز الثالث، كما ودّع فريق الجامعة الأميركية البطولة بحلوله سادساً في مجموعته برصيد خمس نقاط.

وتستكمل اليوم البطولة بإقامة أربع مباريات لحساب الدور ربع النهائي، على أن يدشن لقاء الرادسي التونسي أمام هوبس اللبناني في الثالثة ظهراً أولى المواجهات، ويتبع في الخامسة عصراً بلقاء المنتخب الوطني أمام سلا المغربي، ويدخل الرياضي اللبناني في السابعة مساءً في مواجهة مواطنه بيروت اللبناني، ويسدل الستار في التاسعة مساءً بلقاء مايتي سبورت أمام الوثبة السوري.

مباريات اليوم

الرادسي - هوبس 15:00

المنتخب - سلا 17:00

الرياضي - بيروت 19:00

مايتي - الوثبة 21:00

المتأهلون

المجموعة الأولى

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الرياضي اللبناني

سلا المغربي

هوبس اللبناني

الوثبة السوري

المجموعة الثانية

مايتي الفلبيني

الرادسي التونسي

المنتخب الوطني

بيروت اللبناني

المنتخب يقسو على الاتحاد الحلبي

فرض المنتخب أفضليته المطلقة على مجريات الشوط الأول من لقاء الاتحاد الحلبي، ما أتاح للأبيض الهيمنة على نتيجتي الفترتين الأولى والثانية بواقع «22-14 و24-10»، قبل أن يحافظ على تقدمه بعد نهاية الفترة الثالثة التي انتهت بالتعادل «21-21»، وأتاحت له الصمود في وجه الصحوة المتأخرة للاتحاد الذي حسم الفترة الرابعة «21-15»، والتي لم تكن كافية للعودة بنتيجة المباراة.

وواصل الوثبة السوري سلسلة مفاجأته التي استهلها، أول من أمس، بالفوز على حامل اللقب الرياضي اللبناني «88-76»، وذلك بعد أن نجح لاعبو الوثبة في تكرار الأمر أمام سلا المغربي، بنيل الأفضلية بنتيجتي الفترتين الأولى والرابعة «20-18 و24-14»، فيما لم يشفع للاعبي سلا نيل الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثالثة والرابعة بواقع «19-18 و21-13» التي لم تكون كفيلة لهم بالعودة بنتيجة المباراة.

نجم المنتخب الوطني فادي الخطيب. الإمارات اليوم