الامارات | مدرب الوصل: الأمر الإيجابي أننا لم نخسر في المباراة الخامسة على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوصل: الأمر الإيجابي أننا لم نخسر في المباراة الخامسة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الوصل، الروماني ريجيكامب، إنه سعيد للغاية بنتيجة التعادل في ديربي دبي مع النصر أول من أمس، بعد أن تعادلا سلباً في مستهل مرحلة إياب دوري الخليج العربي.

وشدّد في المؤتمر الصحافي على أن: «الأمر الإيجابي بالنسبة لنا في هذه المباراة أننا لم نخسر في المباراة الخامسة على التوالي». وتابع: «هذا أمر إيجابي بالتأكيد يجعلنا سعداء بالنتيجة، كان الهدف هو إغلاق المساحات كافة أمام النصر، وخرجنا بنتيجة إيجابية حيث حصل الفريقان على عدد من الفرص، لكن لم يوفقا في إحراز الأهداف». وأضاف: «بالطبع كنا نطمح إلى الفوز على أرضنا، لكن في النهاية لم نخسر».

وأضاف: «التعادل نتيجية عادلة، وقد يكون لمدرب النصر رأي آخر، لم نحسن استغلال الهجمات لغياب اللمسة الأخيرة، لكن المباريات بين النصر والوصل لها حسابات أخرى، وقد يكون هناك لاعبون يرتكبون أخطاء وهي أمور طبيعية، لكن يجب النظر إلى الأمور الإيجابية».

في المقابل، أبدى مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، غضبه الشديد من النتيجة، وأشار إلى أنهم كانوا يستحقون الفوز بعد أن سيطروا تماماً على المباراة بحسب تعبيره. وأضاف: «المباراة كانت سريعة وقوية وشهدت التحامات ولمسات فنية كثيرة خصوصاً من نيغريدو، لكن حارس الوصل حميد عبدالله، والمدافع جورج دوبينج، وقفا بكل بسالة أمام هجوم النصر حتى اللحظات الأخيرة».

وقال: «لا أعرف ماذا أقول، فقد سيطرنا على كل التفاصيل، وقدمنا عرضاً كبيراً ولكن كان ينقص الفريق التوفيق فقط في إنهاء الهجمات. من الطبيعي أن يخسر الفريق مباراة، وهو ما حصل أمام بني ياس، لكن النصر قدّم أمام الوصل مباراة كبيرة وكان يستحق الفوز».

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ورغم أن العميد ظهر بقوة في المباراة، خاصة أن كل إحصاءات المباراة تؤكد تفوقه على مستوى الهجوم بشكل عام، بجانب الاستحواذ إلا أنه لم يحقق النتيجة المرجوة لأنصاره. فقد كان الأفضل في التسديدات والاستحواذ والركلات الركنية. لكن غياب اللمسة الأخيرة كما حصل في لقاء بني ياس جعل فريق النصر يخسر 5 نقاط في آخر مباراتين بالدوري.

في جانب آخر، واصل نجم النصر الإسباني نيغريدو، تألقه، وقدم لمسات فنية وتسديدات وصناعة فرص بجانب كونه قائداً حقيقياً على أرضية الملعب. وكان اللاعب قريباً من التسجيل في قمة زعبيل لولا سوء التوفيق، كما صنع أكثر من هجمة خطرة للاعبي العميد، ولكنهم لم يوفقوا أيضاً في التسجيل.

النصر يتفوق في الإحصاءات دون أهداف

أثبتت الإحصاءات تفوق فريق النصر في المباراة من خلال الاستحواذ الذي كان بنسبة 59.4% لصالح العميد، إضافة إلى التمريرات الأكثر لفريق النصر بـ447 تمريرة مقابل 303 تمريرات للوصل، كما تفوق النصر في الركنيات بـ12 ركنية مقابل ست فقط للوصل، أما التسديد على المرمى فكان لصالح العميد بـ24 تسديدة مقابل 11 للوصل.

لكن على الرغم من هذه السيطرة الرقمية، إلا أن النتيجة في النهاية كانت سلبية، واكتفى النصر بالتعادل، ليفقد خمس نقاط في جولتين بعد أن خسر في الجولة 13 أمام بني ياس، ويحتاج الفريق إلى عمل فني كبير للاستفادة من السيطرة التي يفرضها على المنافسين.

النصر فقد 5 نقاط في آخر جولتين، بعد الخسارة من بني ياس والتعادل مع الوصل.