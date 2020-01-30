الامارات | بالأرقام.. «الزعيم» يستعيد شخصيته تحت قيادة «تلميذ مورينيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «الزعيم» يستعيد شخصيته تحت قيادة «تلميذ مورينيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مقارنة إحصائية للمباريات الثلاث للعين تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي بيدرو إيمانويل، أمام النصر وخورفكان وبونيودكور الأوزبكي؛ أن «الزعيم» بدأ في التحسن واستعادة جزء من شخصيته بفضل عقلية المدرب الذي حصل على فرصة ذهبية بأن يكون تلميذاً للمدرب البرتغالي المعروف، جوزيه مورينيو، الذي لعب بيدرو تحت قيادته في بورتو البرتغالي وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2004، وأصبحت فلسفة الاستحواذ على الكرة والتوازن بين الهجوم والدفاع أحد أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها العين تحت القيادة الفنية الجديدة، إذ إن هدف المباراة الوحيد في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا، أول من أمس، أمام بونيودكور، والذي سجله سعيد جمعة، جاء من لعبة جماعية وبعد 24 تمريرة.

وبينت الإحصائية التي أجرتها «الإمارات اليوم» أن فلسفة السيطرة على الكرة أصبحت تؤتي أكلها، فقد كان لقاء النصر بنصف نهائي كأس الخليج العربي بداية الانطلاق نحو تطبيق الفلسفة الجديدة، إذ كانت نسبت الاستحواذ فقط 48.7%، لكن المدرب وقتها كان قد تولى تدريب الفريق قبل أقل من أسبوع كما غاب عن التحضيرات بعض اللاعبين، ووصلت عدد التمريرات إلى 365 أغلبها كان في وسط الملعب، ما يفسر الفرص القليلة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى ثماني تسديدات سجل منها الفريق هدفاً وحداً.

وكانت مواجهة خورفكان في الجولة 13 لدوري الخليج العربي هي الانطلاقة الحقيقية للمدرب، إذ حصل على الفرصة الكافية للتعرف إلى لاعبيه، ما ساعد في ارتفاع نسبة الاستحواذ إلى 60.3% مع 565 تمريرة، وهي ما أسهمت في ارتفاع معدل المحاولات على المرمى عن مباراة النصر، إذ سدد اللاعبون 13 تسديدة على المرمى جاءت منها ثلاث أهداف.

وفي لقاء بونيودكور استحوذ «الزعيم» بنسبة 54.2% بفضل 427 تمريرة، ورغم أن الهدف جاء بأقدام المدافع سعيد جمعة فإن لاعبي العين كانوا الأكثر محاولات هجومية مقارنة بمنافسهم، إذ قاموا بـ12 تسديدة، بينها 5 على المرمى و2 من خارج الجزاء، و3 تصدى لها الحارس الأوزبكي.

وكان لافتاً أن النهج الهجومي للعين تأثر بسبب الاستعجال في المباراة الآسيوية عن مباراتي النصر وخورفكان، نظراً للرغبة في حسم التأهل في الوقت الأصلي، بدلاً من التمديد لأشواط إضافية، ما جعل الفريق يعتمد على الارسال الطويل، إذ أرسل اللاعبون 90 تمريرة طويلة في لقاء بونيودكور من أجل كسب الوقت، مقارنة بـ52 تمريرة طويلة في لقاء النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي، و48 فقط في لقاء خورفكان.

بيدرو: هدف جمعة أقرب لطريقتنا الجديدة

قال مدرب العين، بيدرو إن «الهدف الذي سجله سعيد جمعة في شباك بونيودكور هو أقرب مثال لطريقتنا الجديدة التي أرغب في اتباعها»، مشيراً خلال المؤتمر الصحافي إلى أنه لايزال في منتصف الطريق مع العين في سبيل الوصول لتطبيق الاستراتيجية حتى يكون «الزعيم» في شكل أفضل.

وتابع: «الهدف لم يأت من ركلة ثابتة أو ركنية بل جاء بواسطة جملة منظمة، وهو أمر مهم لنا».

الشامسي: ربط أسماء اللاعبين بالعين يرفع أسعارهم

قال مدير العين أحمد الشامسي، إن «ربط أسماء اللاعبين بالانتقال إلى العين يرفع من أسعارهم»، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن الكثير من الأسماء يتم عرضها على النادي، لكن القرار يكون وفق آلية العمل الموجودة في النادي.

وتابع: «اجتهادات وسائل الإعلام تكون أحياناً صحيحة، وفي أوقات أخرى خاطئة، وسنحسم مصير التعاقدات خلال الأيام المقبلة، ولدينا فرصة التعديل على القائمة الآسيوية قبل أسبوع من بداية البطولة».

إحصاءات المباريات الثلاث لبيدرو إيمانويل

العينX بونيودكور

الاستحواذ: 54.2%

التمريرات: 427

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العرضيات: 18

التسديدات: 12

التشتيت: 21

العينX خورفكان

الاستحواذ: 60.3%

التمريرات: 565

العرضيات: 18

التسديدات: 13

التشتيت: 14

العينX النصر

الاستحواذ: 48.7%

التمريرات: 356

العرضيات: 13

التسديدات: 8

التشتيت: 19

العين تحت قيادة بيدرو في مستوى تصاعدي من حيث تحسن الأداء والنتائج.