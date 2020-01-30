الامارات | محمد سبيل: الهزائم تقوي عجمان ولا تكسره

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سبيل: الهزائم تقوي عجمان ولا تكسره والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد مدافع عجمان، محمد سبيل، على أن الهزائم «لا تكسر عجمان، وإنما تقويه»، مؤكداً أن الخسارة الأخيرة أمام بني ياس، ستكون دافعاً قوياً للفريق للعودة في مباراتيه المقبلتين ضد النصر والوصل.
ودافع اللاعب في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، عن لاعبي خط الدفاع رافضاً تحميلهم الأخطاء التي ارتكبها الفريق على مدار الموسم، وتسببت في أن أصبح «البرتقالي» الأضعف دفاعياً في الدوري بعد أن استقبل 30 هدفاً حتى الآن.
وكان البرتقالي قد تعرض لخسارة كبيرة من بني ياس على ملعبه وبين جماهيره أول من أمس، 1-4 لحساب الجولة 14 من الدوري.
وتحدث «سبيل» عن أسباب الهزائم الكبيرة التي تعرض لها فريقه هذا الموسم، وعن مشوار البرتقالي الصعب في المباريات المقبلة، وعن صفقات الشتاء التي قد يحتاج إليها فريقه، وتالياً نص الحوار.
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