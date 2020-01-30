الامارات | المنصوري بطل «الإسكيت».. والعرياني نجم «التراب» في الرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري بطل «الإسكيت».. والعرياني نجم «التراب» في الرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر سيف المنصوري بلقب بطولة الإمارات للرماية عن فئة «الإسكيت»، وحلّ الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ثانياً، واحتل محمد حسن المركز الثالث، وجاء عبيد الخاطري في المركز الرابع، ثم سعيد الظريف خامساً، ثم خالد الظريف سادساً.

وفي بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» احتكر رماة فريق فزاع للرماية المراكز الستة الأولى، إذ فاز ظاهر العرياني بالمركز الأول، تلاه مشعل البناي، ثم خالد سعيد الكعبي في المركز الثالث، وجاء حمد بن مجرن رابعاً، ثم عبدالله بوهليبة خامساً، ووليد العرياني سادساً.

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وجاءت المنافسات التي شهدتها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف قوية بمشاركة رماة أربعة فرق هي: جبل علي وند الشبا «فريق فزاع» والعين والظفرة.

وخطفت نتائج مجموعة الناشئين في رماية «التراب» الأنظار، بعد أن اصطاد محمد سعيد بن حم ( 58 طبقاً)، وأحمد عبدالله مجرن (51 طبقاً)، وأحمد النعيمي (30 طبقاً)، وحمد علي حمد (21 طبقاً).

وعقب النهائيات، قام الشيخ أحمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حشر بن خليفة آل مكتوم، والأمين العام لاتحاد الرماية، عبدالله الزعابي، ومدير الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، مبارك العرياني، بتتويج الفائزين، كما أهدى الاتحاد درعاً تذكارية لنادي العين.