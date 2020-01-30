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الامارات | بني ياس يتعاقد مع البرازيلي زي روبيرتو

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أمس، عن تعاقدها رسمياً مع اللاعب البرازيلي، زي روبيرتو، قادماً من صفوف نادي أتليتيكو غويانيينسي البرازيلي، ليكتمل بذلك عقد اللاعبين الأجانب في صفوف «السماوي».

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه في «تويتر»: «اللاعب البرازيلي (26 عاماً) وصل إلى الإمارات، مساء أول من أمس، واجتاز الفحوص الطبية بنجاح».

ويلعب وزي روبيرتو في مركز رأس الحربة، وخلال الموسم الحالي لعب 33 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وأسهم في صناعة خمسة أهداف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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