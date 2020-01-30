الامارات | بني ياس يتعاقد مع البرازيلي زي روبيرتو

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتعاقد مع البرازيلي زي روبيرتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أمس، عن تعاقدها رسمياً مع اللاعب البرازيلي، زي روبيرتو، قادماً من صفوف نادي أتليتيكو غويانيينسي البرازيلي، ليكتمل بذلك عقد اللاعبين الأجانب في صفوف «السماوي».

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه في «تويتر»: «اللاعب البرازيلي (26 عاماً) وصل إلى الإمارات، مساء أول من أمس، واجتاز الفحوص الطبية بنجاح».

ويلعب وزي روبيرتو في مركز رأس الحربة، وخلال الموسم الحالي لعب 33 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وأسهم في صناعة خمسة أهداف.