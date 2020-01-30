الامارات | 70 فعالية رياضية و20 بطولة دولية في دبي خلال فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 فعالية رياضية و20 بطولة دولية في دبي خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد إمارة دبي، خلال شهر فبراير المقبل، تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة التي تصل إلى 70 فعالية، منها 20 بطولة دولية، تستهدف كل شرائح المجتمع من 200 جنسية من جميع قارات العالم، وذلك بحسب بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي أمس.

وتبدأ الأحداث من أول أيام الشهر، من خلال خمس فعاليات رياضية، وهي بطولة أكاديميات الكريكت تحت 13 سنة بكلية التكنولوجيا التطبيقية، وسباق دبي للزوارق الشراعية الحديثة بشاطئ نسناس شارع جميرا، وسباق سيجنا بارك رن للجري المجتمعي بكايت بيتش، وبطولة الألعاب المدرسية العالمية تحت 11 سنة بمدينة دبي الرياضية ومجمع حمدان الرياضي، ومسيرة الدراجات النارية النسائية العالمية التي تنطلق من «سيتي ووك»، وصولاً إلى منطقة حتا، وتنتهي في المرموم.

في المقابل، ستقام مسيرة حتا للمشي 4 فبراير على مسافة 3 كلم، ويشارك فيها الآلاف من سكان منطقة حتا، ومن مختلف إمارات الدولة، الذين يتوافدون خصيصاً للمشاركة في هذه المسيرة المجتمعية، وتقام بطولة كأس المدرسة الفرنسية لكرة القدم، كما يقام الدوري الشتوي لرمي السهام بمركز دبي التجاري العالمي.

ومن الفعاليات المهمة، يوم 7 فبراير، تنظيم بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان 70.3 دبي) التي يشارك فيها آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم، وتقام بشارع جميرا، كما تنطلق بطولة هيرو للدراجات الجبلية التي تستضيفها منطقة حتا، وختام بطولة الكأس الفضي للبولو بنادي الحبتور للبولو.

ومن أبرز الأحداث إقامة بطولة تحدي الصحراء (ديزرت وورير) 14 فبراير، وتنطلق بطولة كأس الأساتذة للبولو بنادي الحبتور للبولو 10 فبراير، وفعالية اليوغا الصحراوية بالمرموم، وسباق الجري التتابعي بلومبيرغ سكوير بمركز دبي المالي العالمي، وبطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه بنادي الوصل.

وستكون الوجهة كالمعتاد في فبراير باتجاه استاد سوق دبي الحرة، حيث الموعد في 17 فبراير مع بطولة سوق دبي الحرة للتنس، كما ينطلق طواف دبي النسائي الدولي في اليوم ذاته من «دبي فستيفال سيتي».

أما أحد أهم الأحداث فسيكون طواف الإمارات العالمي الذي ينطلق من دبي 23 فبراير، ويستقطب نخبة فرق الدراجين في العالم، وسيقام أيضا في الشارقة وأبوظبي.

ويقام كذلك تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات بمضمار القدرة، وبطولة ماتريكس للملاكمة بنادي النصر الرياضي، ودوري السباحة بمجمع حمدان الرياضي، ومعرض المرأة للرياضة والصحة، ودوري (جي كي الشتوي) لكرة السلة بمدرسة جميرا، وبطولة فانجام لكرة السلة في ملاعب مركز الغرير. وهذا إلى جانب العديد من البطولات الرياضية المختلفة ولمعظم الفئات من المحترفين إلى الهواة.

أبرز أحداث فبراير

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7-2 بطولة الرجل الحديدي

(أيرون مان) - وختام بطولة

الكأس الفضي للبولو.

14-2 بطولة تحدي الصحراء

(ديزرت وورير).

17-2 انطلاق بطولة دبي

الدولية للتنس.

23-2 طواف الإمارات العالمي.

تبدأ الأحداث من أول شهر فبراير، من خلال تنظيم خمس فعاليات رياضية مختلفة.