شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غضب رونالدو داخل غرفة ملابس يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت»، الإيطالية، عن غضب البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عقب الهزيمة من نابولى، بنتيجة 2/1، الأحد الماضى، فى المباراة التى جمعتهما بملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة 21 من الدورى الإيطالى.

وقالت الصحيفة إن رونالدو لم يقبل بالهزيمة أمام نابولى، خاصة بعدما عمل وحاول بجد وأحرز هدف تقليص الفارق، مضيفة أن كريستيانو كان غاضبًا داخل غرفة خلع الملابس بعد المباراة، حيث رأى الدون أن المباراة كانت فرصة عظيمة لتوسيع الفارق فى الصدارة.

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وبفوز نابولى، رفع فريق الجنوب رصيده إلى 27 نقطة بالمركز العاشر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 51 نقطة فى المركز الأول.

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» إن رونالدو بعد عام ونصف مع الفريق بدأ يصبح واحدا من القادة فى يوفنتوس، حيث يقدم مستويات مميزة هذا الموسم مع السيدة العجوز، إلى جانب تسجيله أهدافا بطريقة رائعة وحصل على إشادة الجماهير، لاسيما بعد إنهاء الخلافات مع ماوريسيو سارى، المدير الفنى لليوفى، التى اشتعلت فى بداية الموسم الجارى.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره فيورنتينا، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، الأحد المقبل، فى الجولة 22 من الكالتشيو.

على جانب آخر، اقترب يوفنتوس من التعاقد مع أحد مدافعى باريس سان جيرمان الفرنسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقالت صحيفة «ليكيب»، الفرنسية، إن ليفين كورزاوا لاعب بى إس جى اتفق مع مسؤولى السيدة العجوز على توقيع عقد مدته 4 مواسم ونصف الموسم. وأضافت أن كورزوا ينتظر حاليًا اتفاقًا آخر بين الناديين بشأن إتمام صفقة تبادلية بينهما، من أجل إنهاء التعاقد والانضمام إلى صفوف السيدة العجوز بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يطمع فى ضم ماتيا دى تشيليو، مدافع اليوفى، ضمن صفقة ليفين كورزاوا، وذلك بعد تعافى المدافع الإيطالى من الإصابة. وينتهى تعاقد ليفين كورزاوا مع النادى الباريسى بنهاية الموسم الجارى، علمًا بأنه يبقى ثالثا فى خيارات توماس توخيل، المدير الفنى لسان جيرمان، الذى يعتمد بشكل أكبر على الثنائى خوان بيرنات وعبدو ديالو.