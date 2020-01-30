شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة مدوية لإنتر ميلان قبل ديربي «الغضب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن القاضى الرياضى الإيطالى العقوبة الموقعة على الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، عقب واقعة طرده خلال لقاء فريقه أمام كاليارى، بالجولة 21 من الدورى الإيطالى.

وشهدت الدقيقة 94 من مباراة إنتر وكاليارى، حالة طرد للاوتارو مارتينيز، عقب حصوله على بطاقة صفراء، ثم حمراء بعد حالة الغضب العنيفة التى ظهر عليها اللاعب.

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وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، أن القاضى الرياضى أصدر قراره بمعاقبة لاوتارو مارتينيز، بالإيقاف لمدة مباراتين، بسبب الاحتجاجات العنيفة ضد حكم اللقاء من قبل اللاعب، وبالتالى تأكد غياب النجم الأرجنتينى المتألق عن مواجهتى أودينيزى وميلان. وختمت بأن توماسو بيرنى، حارس المرمى الثالث، حصل على عقوبة مماثلة بالإيقاف لمدة مباراتين، فيما تم فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف يورو.

على جانب آخر، كشفت صحيفة «ديلى ستار»، الإنجليزية، اقتراب الفرنسى أولفييه جيرو، مهاجم فريق تشيلسى، من الانتقال إلى فريق إنتر ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت الصحيفة إن نادى إنتر ميلان دخل فى مفاوضات متقدمة مع نادى تشيلسى من أجل التعاقد مع جيرو، قبل إغلاق الميركاتو الحالى. وأشارت إلى أن المهاجم الفرنسى سيوقع على عقد مع الإنتر مدته عامين ونصف، علماً بأن عقده مع البلوز ينتهى فى نهاية الموسم الجارى.

يذكر أن أولفييه جيرو، صاحب الـ33 عاماً، يلعب فى تشيلسى منذ عام 2018، وينتهى عقده فى نهاية الموسم، وخاض مع البلوز 70 مباراة وسجل 19 هدفاً وصنع 13.