شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد فيرناندينو موسمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى مانشستر سيتى الإنجليزى تمديد عقد البرازيلى فيرناندينو، لاعب خط الوسط، موسمًا إضافيًّا.

وكان عقد فيرناندينو سينتهى بنهاية يونيو 2020، ووقع البرازيلى على تمديد عقده الحالى مع مانشستر سيتى لمدة موسم إضافى ليستمر معه حتى نهاية 2021.

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من جانبه قال فرناندينو: «أشكر زملائى فى الفريق، وجميع العاملين فى غرف الملابس، دونهم لم تكن قصتى لتكتمل فى مانشستر سيتي».

وأضاف: «استمتعت بكل لحظة مع سيتى. لم أكن أتوقَّع مثل هذه العلاقة الرائعة مع النادى والجماهير».

يذكر أن فيرناندينو كان قد انضم إلى صفوف سيتى مطلع موسم 2013/2014 قادمًا من شاختار الأوكرانى، وقدم مستوى مميزا مع الفريق خلال الفترة الماضية، مما جعل إدارة النادى تقرر تمديد عقده وبقاءه مع الفريق خلال الفترة المقبلة نظرا لمستواه المميز ولتحصينه من العروض المغرية.