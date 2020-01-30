شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يكشف تفضيله إنتر ميلان على يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف البلجيكى روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالى، بتفضيله الانضمام للنيراتزورى بدلا من يوفنتوس فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وانتقل لوكاكو إلى إنتر ميلان فى أغسطس، من مانشستر يونايتد الإنجليزى، فى صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 80 مليون يورو (88 مليون دولار).

وقال لوكاكو، فى تصريحات لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «هذا الصيف كنت أعلم أننى سأغادر مانشستر يونايتد، ولم أستطع الذهاب إلى تورينو أو ميلانو، فأردت الذهاب إلى إنتر ميلان، وعندما أخبرنى وكيل أعمالى احتفلت بذلك». وعن صراع لقب الدورى الإيطالى هذا الموسم بين إنتر ميلان ويوفنتوس، علق لوكاكو: «لا يمكننا ارتكاب أى أخطاء حتى نهاية الموسم، ففريقنا قوى لكننا لا نستطيع التفكير فى المنافسين حتى الآن، ويعرف أنطونيو كونتى ما يلزم للفوز باللقب ومن ثم سنرى ما يحدث». ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الإيطالى برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف إنتر ميلان بعد مرور 21 جولة من المسابقة.