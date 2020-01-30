شكرا لقرائتكم خبر عن «رومينيجه» يكشف مصير سداسي بايرن ميونخ «الكبار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ، موقف عدد من لاعبى الفريق، الذين تنتهى عقودهم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وهناك عدد هائل من اللاعبين الذين تنتهى عقودهم فى صيف عام 2021، من بينهم مانويل نوير وديفيد ألابا وجيروم بواتينج وتياجو ألكانتارا وخافى مارتينيز وتوماس مولر.

وبشأن ذلك، قال «رومينيجه»، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت بيلد»: «سنعقد محادثات مع جميع اللاعبين فى وقت ما، وسنستمع لما يريدونه بشأن مستقبلهم».

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وأضاف: «بعد ذلك، سنتخذ قراراتنا بشأن هذه الأمور فى وقت محدد، لذا يتحتم على الجميع الانتظار ورؤية ما سيحدث».

وكان «مولر» قد تحدث مؤخرًا عن مستقبله مع النادى البافارى، قائلًا: «تركيزى منصب حاليًا على تحقيق النجاح مع الفريق هذا الموسم، وفى الصيف سأتحدث مع الإدارة بشأن ذلك، لنرى كيف ستؤول الأمور حينها».

وتطرق «رومينيجه» إلى الحديث عن «مولر»، قائلًا: «إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، ونحن بحاجة لأهدافه ومساعداته وروحه البافارية».

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن «مولر» يرغب فى الرحيل عن قلعة العملاق البافارى بسبب عدم مشاركته مع الفريق بصفة مستمرة منذ بداية الموسم، حيث أعلن عن رغبته فى مغادرة الدورى الألمانى وخوض تجربة جديدة، وتحديدًا فى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزى، حيث تلقى منه عرضًا، وأبدى النرويجى أولى جونارى سولشاير اهتمامًا بالحصول على خدمات اللاعب، الفائز بكأس العالم مع المانشافت الألمانى عام 2014 بالبرازيل.