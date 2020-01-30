شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يوجه ضربة موجعة لجماهير اليونايتد بسبب الميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، عن استيائه من صعوبة إتمام الانتقالات فى الشتاء، بعد إقراره بعدم وجود تقدم فى صفقة ضم برونو فرنانديز. وارتبط اسم فرنانديز، قائد سبورتنج لشبونة، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أن الصفقة فى طريقها للفشل، بسبب عدم توصل الناديين لاتفاق حتى الآن.

وقال سولشاير فى تصريحات لصحيفة «مترو» الإنجليزية: «ليس لدى أى شىء جديد لأقوله بشأن انتقالات الشتاء». وأضاف: «إذا كان هناك شىء ما، فإن النادى يتابع ذلك وينظر إليه، عقد صفقات مميزة دائمًا ما يكون صعبًا فى هذا التوقيت من الموسم».

وتابع: «لا يمكننى تذكر عدد الصفقات الجيدة التى أبرمناها فى يناير». وأوضح: «هنريك (لارسون)، نيمانيا (فيديتش)، وباتريس (إيفرا)، تمتعوا بالجودة، لكن من الصعب أن تترك الأندية أفضل لاعبيها فى وسط الموسم».

وقبل عامين، حقق يونايتد ضربة قوية فى يناير بالتعاقد مع التشيلسى أليكسيس سانشيز من آرسنال، لكنه لم يقدم المنتظر منه فى أولد ترافورد، حيث سجل 5 أهداف فقط فى 45 مباراة، قبل انضمامه إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة الصيف الماضى. ويصر سولشاير على أن سانشيز حقق نجاحًا فى مسيرته مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه سيعود مجددًا بانتهاء إعارته.

وقال سولشاير: «سيعود أليكسيس فى الصيف ويثبت أنكم مخطئون».

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وعقب الخسارة أمام بيرنلى فى الجولة الماضية للبريميرليج، يصر سولشاير على أن مانشستر يونايتد فى حاجة للتدعيم بلاعبين جدد.

ومع ذلك، فقد تتبقى 3 أيام فقط على إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، ويبدو أن التدعيمات الجديدة ستكون عبارة عن لاعبين عائدين من الإصابة.

واقترب الثنائى بول بوجبا وسكوت مكتوميناى من العودة مجددًا، حيث يغيبان بسبب الإصابة منذ ديسمبر الماضى.

وعلق سولشاير: «من الصعب وضع جداول زمنية للإصابات طويلة الأجل، لأن أصحابها يحتاجون أيضًا إلى التأهيل بعد الشفاء».

وأتم: «بوجبا ومكتوميناى يمكنهما البدء بالتدريب قريبًا». فى نفس السياق، كشفت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزى دخل فى محادثات متقدمة للتعاقد مع أنتيرو هنريكى، المدير الرياضى السابق لنادى باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن أنتيرو هنريكى سيتولى نفس المسؤوليات التى كان يشغلها عندما كان يعمل مع باريس سان جيرمان، حيث سيقوم بدور التعاقدات والإشراف على عقود اللاعبين.