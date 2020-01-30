شكرا لقرائتكم خبر عن «أمرابط» يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المغربى نور الدين أمرابط، محترف الفريق الأول لكرة القدم في نادى النصر السعودى، رغبته في البقاء مع ناديه وتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يسمع الكثير من الشائعات حول مستقبله مع النصر.

ونشر النجم المغربى تغريدة عبر حسابه بتويتر، جاء فيها: «أسمع الكثير من الشائعات حول مستقبلى مع النصر لكن كما وعدت أرغب في البقاء وتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم وأنا سعيد دائماً في النصر». وكان أمرابط عاد إلى المشاركة مع زملائه اللاعبين في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة ضمن الجولة الـ16 لدوى كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب اللاعب المغربى عن تدريبات الفريق العاصمى، لتواجده في عيادة النادى للتعافى من إصابة تعرض لها في فوز النصر على الاتفاق في الجولة الماضية.