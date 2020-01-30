شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن تعاقده مع ويلفريد بوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى اتحاد جدة السعودى التعاقد مع الإيفوارى ويلفريد بونى، لاعب سوانزى سيتى الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الشتوية دون الإعلان عن تفاصيل التعاقد.

قال الحساب الرسمى لنادى اتحاد جدة، عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «الإيفوارى ويلفريد بونى ينضم لكتيبة النمور».

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وسبق لبونى اللعب فى أندية إنجليزية عريقة من أمثال سوانزى سيتى وستوك سيتى ومانشستر سيتى، والآن يخوض تحديًا جديدًا فى الدورى القطرى مع النادى العربى القطرى العريق.

وأبرز ما حققه بونى على صعيد الأندية هو حصده للقب كأس الرابطة الإنجليزية مع مانشستر سيتى موسم 2015- 2016، وعلى صعيد المنتخبات الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2015 مع منتخب بلاده كوت ديفوار.

يذكر أن اتحاد جدة كان قد تعاقد منذ أيام وجيزة بشكل رسمى مع النجم التونسى أنيس البدرى قادما من صفوف الترجى التونسى، لمدة عامين ونصف، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.