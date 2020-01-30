مانشستر سيتي يخسر أمام يونايتد ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة هدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. Advertisements سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ماتيتش، لاعب اليونايتد في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول والمباراة. وبتلك النتيجة يتأهل السيتي إلى النهائي بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-2. ويضرب بذلك السيتي موعدًا في نهائي البطولة امام أستون فيلا الذي تأهل على حساب ليستر سيتي.

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