شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يسجل ويصنع في فوز ليفربول على وستهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على نظيره وستهام يونايتد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على استاد لندن الأوليمبي، والمؤجل من منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
تقدم النجم المصري محمد صلاح لفريقه في الدقيقة 35 من ركلة جزاء سددها على يسار الحارس الذي ارتمى في الزاوية اليمنى.
وفي الشوط الثاني، قاد محمد صلاح هجمة مرتدة لفريق ليفربول وأهدى بينية رائعة انفرد على أثرها شامبرلين الذي وضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 52، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 2-0.
بتلك النتيجة يواصل ليفربول تربعه على صدارة ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، وبفارق 19 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، بينما تجمد رصيد وستهام عند النقطة 23 في المركز السابع عشر.
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