شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يترقب قرار المحكمة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، قرار المحكمة الرياضية، بشأن التظلم الذي قدمه مجلس الإدارة، لإلغاء عقوبة منع القيد في الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب أزمة الإيفوارى شيخ موكورو مع ناديه الهلال الأبيض السودانى، وأرفق مسؤولو النادى المستندات الخاصة التي تدعم موقف «قلعة بورسعيد»، على رأسها ما يثبت تصالح مجلس الإدارة مع مسؤولى النادى السودانى بشكل ودى، وهو ما يجعل قرار المحكمة الرياضية في صالح المصرى.

وأنهى عدنان حلبية، عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الكرة، اتفاقه مع أحمد عبدالرسول، مدافع بتروجت، ومحمد الصباحى، مهاجم أسوان، وفى انتظار قرار المحكمة الرياضية لفتح القيد من أجل ضم اللاعبين قبل انتهاء فترة القيد بساعات، كما اتفق المصرى مع نظرائهم في أسوان على تخفيض الشروط المالية لضم محمد الصباحى، حيث اشترط أسوان 10 ملايين جنيه للتخلى عن اللاعب فيما يتفاوض مجلس المصرى على تخفيض المبلغ إلى 7 ملايين والدفع بنظام التقسيط.

فيما تطير بعثة الفريق إلى نيجيريا فجر اليوم «الخميس» استعداداً لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيرى في ختام دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، والتى ضمن خلالها الفريق التأهل لدور الثمانية الإفريقى وأطمأن إيهاب جلال المدير الفنى على جاهزية اللاعبين للمباراة. يأتى ذلك في الوقت الذي رفض فيه مجلس الإدارة الإفراج عن مستحقات اللاعبين التي تم تجميدها في وقت سابق بسبب سوء النتائج، وبالرغم من الفوز على بطل موريتانيا في البطولة الإفريقية ولكن تم استمرار تجميد المستحقات لحين تحسن الأداء والنتائج في بطولة الدورى الممتاز.