شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطي عقبة «الهلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مكافآت مالية للاعبى الفريق الكروى الأول، في حال تحقيق الفوز على الهلال السودانى، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء السبت المقبل، في الخرطوم، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر لحصد نقطة على الأقل من أجل التأهل لدور الثمانية، جاء ذلك بالاتفاق مع الجهاز الفنى، الذي يريد أن يحفز اللاعبين بكافة الوسائل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل السودان في عقر داره، ومواصلة الانتصارات الإفريقية، ويخوض الأهلى المباراة وهو على قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلى، والهلال السودانى أصحاب المركزين الثانى والثالث

فيما أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن الجهاز الفنى واللاعبين حصلوا على كافة التطعيمات اللازمة قبل سفر البعثة إلى السودان، استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

كما توجه أمس «الأربعاء» الثنائى، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، إلى السودان، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل.

وتطير بعثة الأهلى إلى السودان عصر اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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فيما شهدت الساعات الماضية اتصالات تنسيقية مكثفة مع السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان واتحاد الكرة السودانى. وتلقى محمود الخطيب، رئيس النادى، اتصالا هاتفيا من السفير حسام عيسى، الذي أكد له أن بعثة الأهلى ستلقى كل ترحاب فور وصولها السودان، وستحظى بالتأمين الكامل منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وأكد السفير حسام عيسى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية التي أكدت التزامها بتوفير التأمين الكامل لبعثة الأهلى، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين.

من جهة أخرى، استأنف الفريق تدريباته ظهر أمس «الأربعاء» عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفنى للاعبين بعد الفوز على النجم الساحلى بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب ستاد السلام مساء الأحد الماضى، وذلك للتخلص من حالة الإجهاد العضلى قبل رحلة السودان، فيما أعلن المدير الفنى برنامج الـ48 ساعة المقبلة ومن بينها موعد مران الفريق اليوم قبل السفر إلى السودان.

من جهة أخرى، عاد حمدى فتحى، لاعب الفريق، من ألمانيا، بعد خضوعه لفحص طبى تحت إشراف هيرمان ماير، للتعرف على مدى تحسن حالته بعد جراحة غضروف الركبة التي خضع لها.

وحدد ماير، برنامج علاج طبيعيا خاصا، من المقرر أن يبدأ اللاعب في تنفيذه داخل مقر النادى بالجزيرة، على أن يعود من جديد إلى ألمانيا للبدء في تنفيذ مرحلة التأهيل، التي تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى في البرنامج العلاجى.

وكان حمدى فتحى، قد أجرى خياطة في غضروف الركبة، وحصل على فترة راحة تامة، قبل أن يخضع لفحص طبى جديد في ألمانيا منتصف الشهر الجارى، تحت إشراف الخبير الألمانى هيرمان ماير، الذي أجرى له الجراحة، حيث اطلع على آخر مستجدات حالة اللاعب، وحدد له برنامج علاج طبيعيا يقوم بتنفيذه في القاهرة قبل البدء في مرحلة التأهيل.