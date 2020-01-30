مانشستر يونايتد يعبر نصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على السيتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق فوز غالي وثمين على نظيرة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

مانشستر يونايتد نجح في تحقيق الفوز بهدف سجله ماتيتش في الدقيقة 35. وشهدت الدقيقة 76 حصول ماتيتش على بطاقة حمراء نتيجة حصوله على بطاقتين صفراويتين في المباراة.

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