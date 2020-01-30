ليفربول يواصل قطار الانتصارات ويدهس وست هام بالدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز على نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "لندن" والمؤجلة من الجولة 18 لمنافسات الدورى الإنجليزى

أن أحرز الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الأول من ركلة جزاء فى الدقيقة 35 ، وجاء الهدف الثاني عبر اللاعب أليكس تشامبرلين فى الدقيقة 52 من صناعة النجم المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح شارك أساسيا فى تشكيل الفريق، فى الوقت الذى يغيب ساديو مانى نجم ليفربول عن مباراة اليوم بعدما تعرض للإصابة ضد وولفرهامبتون في الجولة الماضية ستبعده 3 أسابيع. وجاء التشكيل كالتالي .. Advertisements حراسة المرمى: أليسون الدفاع: أندي روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجو جوميز وألكسندر أرنولد الوسط: تشامبرلين وفابينو وجوردان هندرسون الهجوم: ديفوك أوريجي وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح. ليفربوليتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق 19 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف بينما يأتى وست هام في المركز 17 برصيد 23 نقطة بالتساوي مع فريقي منطقة الهبوط بورنموث وواتفورد.

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