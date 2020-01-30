شكرا لقرائتكم سر خروج أحمد الشيخ من اهتمامات فايلر أمام الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الخروج من قائمة الفريق لمباراة الهلال السوداني التي ستقام بدوري أبطال أفريقيا بين الفريقين خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في السودان وسط أجواء حماسية من جناب جماهير الفريق المنافس هناك والتي تبحث عن بطاقة التأهل للدور التالي من المنافسات على حساب المارد الأحمر.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي الى السودان بعد خوض الفريق لتدريبات الغد حيث ظهر اللاعبين بشكل مثير حماسياً لنيل ثقة المدير الفني للفريق والدخول في التشكيلة الأساسية للفريق.

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وعلم "الخليج 365" أن المدير الفني استقر على خروج اللاعب من حساباته بعد ظهوره بمستوى متوسط خلال المباريات الأخيرة بالرغم من حصول اللاعب على فرصة كبيرة خلال مباريات الدوري الفترة الماضية.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الثانية من بطولة أفريقية للأندية الأبطال برصيد 10 نقاط ويحتاج لنقطة وحيدة لضمان التأهل أو نقاط المباراة بالكامل للحفاظ على صدارة المجموعة دون انتظار نتائج الفرق المنافسة خاصة النجم الساحلي التونسي.

وفاز النادي الأهلي ضد النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة الأخيرة التي جمعتهما بملعب استاد السلام بهدف نظيف سجله النيجيري جونيور أجايي ليمنح المارد الأحمر قبلة الحياة للوصول الى الأدوار الإقصائية.