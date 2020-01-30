شكرا لقرائتكم ميدو حزين يكشف تفاصيل تجديد عبد الله السعيد مع بيراميدز وحقيقة العروض الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ميدو حزين وكيل اللاعبين أن عبد الله السعيد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز كان على وشك الانتقال الى الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لولا وصول نادي بيراميدز لاتفاق مالي مع اللاعبين لاستمراره بشكل نهائي في صفوف الفريق.

أضاف وكيل اللاعبين خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية أن عبد الله السعيد تلقى عرضين من الوحدة والشارقة وكان انتقال اللاعب خاصة للفريق الأخير سهل للغاية ومقتنعين به بشكل كبير للغاية.

تابع أن عبد الله السعيد استقر على التجديد لمدة موسمين مع بيراميدز الا ان التفاصيل المالية انتهت بين اللاعب والنادي ولم يتدخل فيه طرف بشكل كبير.

وشدد ميدو حزين أن العلاقة بين عبد الله السعيد ومرتضى منصور جيدة للغاية وبها احترام متبادل وهو ما يجعل البعض يرى أن عبد الله السعيد ربما يلعب للأبيض يوماً ما خاصة وأن اللاعب أكد قبل سابق أنه شرف لأي لاعب أن يرتدي تيشيرت الزمالك.

عقد عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، جلسة مهمة مع ملاك نادى بيراميدز شهدت اتفاقه على تجديد عقده لمدة موسمين مع النادى، وتم توقيع العقود على أن يكون الإعلان خلال الأيام المقبلة.

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وينتهى عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادى خلاى الميركاتو الشتوى الجاري.

ودخلت عدة أندية خليجية خاصة فى الدورى السعودى والإماراتى فى مفاوضات لضم السعيد بخلاف نادى الزمالك، الذى كان يرغب بقوة فى الحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى الجارى، إلا أن صانع الألعاب الدولى فضل استكمال مسيرته مع بيراميدز.

وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك قد بتوصية إلى مجلس إدارة النادى، بضم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة بنهاية الموسم الجارى، فى حالة عدم فتح باب الاستبدال فى شهر يناير المقبل، حيث يمتلك الأبيض مقعدا وحيدا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال الشهر القادم، لذا ترغب إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة بدعم مركز المهاجم أو الظهير الأيمن بدلا من ضم السعيد.

وطلب عبد الله السعيد، الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا أن مسؤولى النادى الأبيض قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة لذا طالبته إدارة الزمالك بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى.