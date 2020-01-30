شكرا لقرائتكم هل يرحل فرجانى ساسى فى الصيف؟ اتفاق نهائى على عودة سليل "آل توفيق" للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن مسئولى التعاقدات بنادى الزمالك، استغلوا موسم الانتقالات الشتوية للاتفاق على صفقات الموسم الجديد، والتحضير لموسم الانتقالات الصيفية، وتحديد أولويات الفريق من المراكز التى باتت بحاجة إلى تدعيم، ومنها بالطبع مركز خط الوسط، فى ظل تأكيد بعض العالمين ببواطن الأمور اخل القلعة البيضاء، على رحيل التونسى فرجانى ساسى عن الزمالك فور انتهاء الموسم.

وعلم الخليج 365 أن مسئولى الزمالك فتحوا منذ فترة خط الاتصال المباشر مع أحمد توفيق، لاعب الفريق الأبيض السابق، ونجم بيراميدز الحالى، لتتسارع المفاوضات المباشرة بين الطرفين فى الساعات الأخيرة، بعد مرونة اللاعب فى التفاوض، وترحيبه الشديد بالعودة إلى بيته.

Advertisements

وشهدت الساعات الأخيرة اتفاق نهائى بين مسئولى التعاقدات بالقلعة البيضاء، وأحمد توفيق، على عودة اللاعب مرة أخرى للزمالك فى الصيف المقبل، بعد انتهاء الموسم المحلى للاعب مع بيراميدز.

وجاء اتفاق مسئولى الزمالك مع اللاعب على أن يعود فى الصيف المقبل وليس فى ميركاتو الشتاء الجارى، نظرا لعدم وجود أماكن لاستبداله بقائمة بيراميدز، وهو ما يضع الفريق السماوى فى أزمة استكمال الموسم المحلى والقارى دون تعويض غياب لاعب مؤثر بحجم توفيق، وهو الأمر الذى يكشف بين سطوره تفاوض مسئولى الزمالك المباشر مع بيراميدز، ومرونة مسئولى الأخير فى بيع لاعبه للقلعة البيضاء.

يذكر أن الزمالك يستعد فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، وذلك بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.