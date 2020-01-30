شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على إعارة روقة لطلائع الجيش ستة أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين أن أشرف محمد روقة لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك انتقل لصفوف فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وفسخ محمد أشرف روقة تعاقده على سبيل الاعارة أيضاً بسبب عدم توافق الطرفين على طريقة التواجد في النادي البترولي.
جاء ذلك خلال استضافة وكيل اللاعبين الشهير ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك والتي أكد خلالها أن موقف محمد أشرف روقة انتهى بعد انتهاء الارتباط بين اللاعب والنادي البترولي قبل أسبوع تقريباً.
كان الخليج 365 قد نشر فى الفترة السابقة قرار روقة بالاتفاق مع إنبى حول فسخ الإعارة، وهو القرار الذى أخطر به اللاعب مسئولى الزمالك فى الساعات القليلة الماضية بصورة رسمية، مما أدى إلى مُطالبة مسئولى الأبيض له بتحديد وجهته أولاً للموافقة على انتقاله، حيث يُفاضل بين مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز، وطلب مسئولى القلعة البيضاء من روقة اختيار ناديه الجديد الذى سيخرج له على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حتى يتم الحصول على موافقة قلعة ميت عقبة.
شارك روقة مع إنبى هذا الموسم فى 5 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق البترولى موسم 2018 – 2019، قبل أن يُجدد إعارته مرة أخرى خلال موسم 2019 - - 2020، حيث كانت إجمالى مشاركاته مع الفريق البترولى 34 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك مع الزمالك قبل إعارته فى 14 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.
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