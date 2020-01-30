شكرا لقرائتكم كارتيرون يتعرض لمراوغة ومصطفى محمد "حارس مرمى" استعدادًا لأول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الزمالك مرانه الأول، على ملعب 11 نوفمبر، بمدينة لواندا الأنجولية، بعدما وصلت البعثة إلى أنجولا، اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقبلة المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريقين فى المجموعة الأولى بجوار فريقى مازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وقام الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بإجراء تقسيمة للاعبين فى منتصف الملعب خلال المران المقام حاليا فى أنجولا، فيما استبعد كارتيرون من التقسيمة كلا من: يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد والمغربى محمد أوناجم رباعى الفريق، وذلك لعدم الإرهاق بسبب مشاركتهم فى مباراة أمس أمام وادى دجلة والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين.

شهد مران الزمالك فى أنجولا، مشاركة الفرنسى باتريس كارتيرون كلاعب فى التقسيمة التى أجراها للاعبين بمنتصف الملعب خلال المران المقام حاليا في أنجولا، حيث تعرض للمراوغة من مصطفى فتحى، لاعب الأبيض، كما شارك محمود عبدالرحيم جنش، حارس الفريق فى التقسيمة كلاعب مع اللاعبين بالملعب، بينما ظهر مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، فى إحدى لقطات المران وهو حارسا للمرمى.

كان الزمالك قد ضمن التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

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يتواجد الزمالك فى أنجولا بقائمة تضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد – محمد صبحى.

خط الدفاع: محمود الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – أحمد عيد.

خط الوسط محمد حسن – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – كريم بامبو – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحى – يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد – كاسونجو- عمر السعيد.