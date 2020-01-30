شكرا لقرائتكم النصر يتفق مع خالد الغنام لمدة 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، يوم الخميس، تعاقده مع خالد الغنام، لاعب نادي القادسية والمنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاما.
وقال النصر في بيان صحافي: اتفقت إدارة نادي النصر مع القادسية على شراء عقد اللاعب خالد الغنام، وذلك بحضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي ومدير الاحتراف بالنادي أحمد الغامدي.
وأضاف البيان: سيوقع خالد الغنام عقد انضمامه رسميا لنادي النصر، ظهر يوم الخميس، وذلك لمدة 5 سنوات.
يذكر أن الغنام حقق المركز الثاني مع الأخضر الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عاما، وساهم في تأهل المنتخب إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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