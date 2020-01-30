شكرا لقرائتكم أرسنال يستعير بابلو ماري حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري لاعب فلامنغو البرازيلي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان ماري توج مع فلامنغو العام الماضي بلقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

وأصبح ماري أول تعاقدات الفريق تحت قيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني الذي تعاقد معه النادي في أواخر ديسمبر الماضي، خلفاً لمواطنه يوناي إيمري.

Advertisements

وكشف النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن أن الاتفاق مع فلامنغو يتيح لهم التعاقد مع المدافع الإسباني بشكل دائم الصيف المقبل.

وسبق لماري أن لعب في الدوري الإنجليزي في فريق مانشستر سيتي، حيث أرسله النادي في إعارات لأندية جيرونا وبريدا وديبورتيفو لاكرونيا.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.