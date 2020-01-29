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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. صلاح يحقق رقم مميز ضمن قائمة خمس أساطير تاريخية والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
تمكن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق رقم مميز خلال مباراة فريقه التي تمكن من الفوز فيها بهدفين مقابل لا شيء على فريق وست هام يونايتد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج .
وتمكن صلاح من تسجيل الهدف الاول لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة والثلاثين داخل شباك فريق الهامرز كما تكفل بصناعة الهداف الثاني للانجليزي أوكسليد تشامبرلين .
وقالت شبكة " سكواكا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ان صلاح بات خامس هداف في تاريخ الريدز بالبريميرليج برصيد 66 هدفًا .
ويفصل صلاح عن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني وهداف الريدز السابق ثلاثة أهداف فقط فيما يتصدر القائمة روبي فاولر برصيد 128 هدفًا وستيفن جيرارد برصيد 120 هدفًا ومايكل أوين ثالث برصيد 118 هدف.
كما أكدت شبكة أوبتا للإحصائيات أيضًا أن صلاح إشترك في ثمانية أهداف خلال خمسة مباريات فقط ضد وست هام حيث أحرز خمسة وصنع ثلاثة .
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