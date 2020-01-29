- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الريدز السريع يضيف وست هام لقائمة ضحاياه والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق فوز هام للغاية على فريق نادي وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاربعاء على ملعب إستاد لندن الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج .
سجل ثنائية الريدز محمد صلاح في الدقيقة الخامسة والثلاثين من ركلة جزاء إختسبها الحكم جوناثان موس نتيجة عرقلة أوريجي داخل منطقة الجزاء .
فيما سجل أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والخمسين بعد أن إستغل تمريرة من المتألق المصري محمد صلاح .
بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة السبعين في المركز الأول فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة الخامسة والعشيرن في المركز السابع عشر .
كانت هذه تفاصيل خبر قطار الريدز السريع يضيف وست هام لقائمة ضحاياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.