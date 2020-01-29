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قطار الريدز السريع يضيف وست هام لقائمة ضحاياه

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يناير 2020

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي من تحقيق فوز هام للغاية على فريق نادي وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاربعاء على ملعب إستاد لندن الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج .

 

سجل ثنائية الريدز محمد صلاح في الدقيقة الخامسة والثلاثين من ركلة جزاء إختسبها الحكم جوناثان موس نتيجة عرقلة أوريجي داخل منطقة الجزاء .

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فيما سجل أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والخمسين بعد أن إستغل تمريرة من المتألق المصري محمد صلاح .

 

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة السبعين في المركز الأول فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة الخامسة والعشيرن في المركز السابع عشر .

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