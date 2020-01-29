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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد مباريات الجولة 22 و 23 من الدوري السعودي والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
أعلنت لجنة المسابقات برابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من بطولة الدوري .
وكانت اللجنة قد أصدرت يوم الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي جدول مباريات الدور الثاني من المسابقة ولم يتم فيه الإعلان عن مباريات الجولة 22 و 23 حيث ستقام الاولى يوم 11 و 12 و 13 مارس فيما ستقام الجولة 23 أيام 19 و 20 و 21 من الشهر ذاته .
وجاءت تلك المواعيد بسبب عدم تحديد أوقات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث سيفتتح الهلال مبارياته في الجولة الثانية والعشرين يوم الاربعاء 11 – 3 بمواجهة ضمك فيما سيلعب الفيحاء مع أبها.
ويواجه فريق نادي التعاون ضيفه الاهلي وسيلعب فريق نادي الفتح مع العدالية يوم الخميس 12 – 3 فيما سيواجه الاتحاد ضيفه الوحدة في اليوم ذاته .
وتختتم مباريات الجولة 22 يوم الجمعة 13 – 3 حينما يستضيف الحزم فريق نادي الفيصلي ويلعب الاتفاق مع فريق نادي الشباب .
وتفتتح مباريات الجولة 23 يوم 19 – 3 بمواجهة الفتح بالفيحاء فيما يلعب الفيصلي مع التعاون ويحل الاتحاد ضيفًا على أبها يوم الجمعة 20-3 ويستضيف الاهلي فريق نادي الحزم ويواجه الشباب فريق نادي الوحدة .
وتقام في اليوم نفسه قمة النصر والهلال فيما تختتم مباريات الحولة يوم 21-3 بمباراة الرائد وضمك ولقاء الاتفاق والعدالة .
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