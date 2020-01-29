إعلان مواعيد مباريات الجولة 22 و 23 من الدوري السعودي

الأربعاء 29 يناير 2020

أعلنت لجنة المسابقات برابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من بطولة الدوري .

وكانت اللجنة قد أصدرت يوم الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي جدول مباريات الدور الثاني من المسابقة ولم يتم فيه الإعلان عن مباريات الجولة 22 و 23 حيث ستقام الاولى يوم 11 و 12 و 13 مارس فيما ستقام الجولة 23 أيام 19 و 20 و 21 من الشهر ذاته .

وجاءت تلك المواعيد بسبب عدم تحديد أوقات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث سيفتتح الهلال مبارياته في الجولة الثانية والعشرين يوم الاربعاء 11 – 3 بمواجهة ضمك فيما سيلعب الفيحاء مع أبها.

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ويواجه فريق نادي التعاون ضيفه الاهلي وسيلعب فريق نادي الفتح مع العدالية يوم الخميس 12 – 3 فيما سيواجه الاتحاد ضيفه الوحدة في اليوم ذاته .

وتختتم مباريات الجولة 22 يوم الجمعة 13 – 3 حينما يستضيف الحزم فريق نادي الفيصلي ويلعب الاتفاق مع فريق نادي الشباب .

وتفتتح مباريات الجولة 23 يوم 19 – 3 بمواجهة الفتح بالفيحاء فيما يلعب الفيصلي مع التعاون ويحل الاتحاد ضيفًا على أبها يوم الجمعة 20-3 ويستضيف الاهلي فريق نادي الحزم ويواجه الشباب فريق نادي الوحدة .

وتقام في اليوم نفسه قمة النصر والهلال فيما تختتم مباريات الحولة يوم 21-3 بمباراة الرائد وضمك ولقاء الاتفاق والعدالة .